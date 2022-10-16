شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى الراب دريك يراهن على آرسنال وبرشلونة للفوز بـ537 ألف جنيه إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راهن مغنى الراب الشهير دريك على الحدث الرياضي الأبرز فى نهاية هذا الأسبوع، ووضع رهانًا بقيمة 537 ألف جنيه إسترليني (833333 دولارًا كنديًا) على كل من أرسنال وبرشلونة ليحتل الصدارة اليوم الأحد.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" يمكن لمغني الراب الكندي أن يربح أكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني (3،900،002 دولارًا كنديًا) إذا كان رهانه جيدًا، على الرغم من أن لديه تاريخًا متقلبًا عندما يتعلق الأمر بالمقامرة.



تقرير ديلى ميل

على الرغم من أنه فاز بمبلغ مذهل قدره 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم كل من نجوم MMA البريطانيين بادي بيمبليت ومولي ماكان في وقت سابق من هذا العام، فقد خسر أيضًا 368 ألف جنيه إسترليني بعد ضربة قاضية ليون إدواردز UFC 278 من كامارو عثمان .

على الرغم من لقاء برشلونة وريال مدريد في مواجهة متقاربة للغاية، إلا أن كلا الجانبين في حالة ممتازة، إلا أن مواجهة أرسنال مع ليدز - على الورق على الأقل - كانت أكثر وضوحًا.

يتصدر فريق ميكيل أرتيتا جدول الترتيب، حيث خسر مرة واحدة فقط، وهو في حالة رائعة مع ثمانية انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.



الرهان

من ناحية أخرى، لم يحقق خصومهم في مباراة الأحد أي فوز منذ أغسطس، بعد أن حققوا بداية رائعة للموسم.

كانت بداية برشلونة في الليجا مذهلة، حيث لم تتلق شباكها سوى هدف واحد حيث يحتل الصدارة بفارق أهداف متفوق على منافسه في الكلاسيكو، لوس بلانكوس.