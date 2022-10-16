شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى عن سبب اختفائه: مشغول فى تصوير مسلسل "أعمل إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم خالد الصاوى، عن سبب اختفائه الفترة الماضية، مؤكدًا أنه مشغول في تصوير مسلسل "أعمل إيه"، وكل الأعمال التي عرضت عليه سوف يقرأها الشهر المقبل.

وكتب خالد الصاوى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "آسف جدًا على اختفائي المؤقت والضرورى أنا بصور اللي بيتعرض بعد 3 أو 4 أيام، عايش طوارئ، مقدرش أتعب أو أزور العائلة ومنهم المريض".

وتبع: "استلمت كل الورق المعروض عليا وشاكر جدًا وهقرأ وأرد فور انتهاء تصوير "أعمل إيه" أي على الأسبوع الثاني بنوفمبر، أرجو تقدير ظروفي اللي الحمد لله جدًا عليها لأن النجاح يجب التعب والأرق، ويارب الكل يبقى ناجح ويارب نفضل بنود بعض".



خالد الصاوى

وحقق مسلسل "أعمل إيه" للفنان خالد الصاوي نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ومنذ بداية عرضه على شاشة قناة DMC، كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع ظهور خالد الصاوي يعزف على العود في عدد كبير من المشاهد.

ومسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.