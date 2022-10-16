شكرا لقرائتكم خبر عن ابنتا مصطفى كامل يدعمان والدهما فى نقابة المهن الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ابنتا مصطفى كامل على حضور المؤتمر الصحفى لوالدهما نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل من أجل دعمه فى أول مؤتمراته الصحفية من داخل مقر النقابة.



وجاءتا ابنتا مصطفى كامل بصحبة والدهما وكانا من أوائل الحضور وسط زحام من جانب أعضاء النقابة ممن حرصوا على استقباله بالطبل والمزمار وسط فرحتهم به.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع الماضي داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيرة. وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة. كما حل ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 بعد فوزه في الانتخابات إذ قال خلال اللقاء تصريحات عديدة منها: "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار". وقال مصطفى كامل: "بخسر الدنيا بسبب صراحتي، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر". وأكمل مصطفى كامل: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب.. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة".



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