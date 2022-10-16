شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مصطفى كامل نقابة الموسيقيين وسط زحام شديد لاستقباله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل مقر النقابة وسط زحام شديد لحظة استقباله ما تسبب فى توقف حركة السير بالشارع المؤدى للنقابة خاصة مع استقباله من خلال المزمار البلدى وجموع من محبيه ممن حرصوا على استقباله الأمر الذى دفعه للخروج من السيارة وتحية الجميع.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع الماضي داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.