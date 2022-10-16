بيونسيه تطرح ألبوم Renaissance وتظهر بإطلالة براقة فى عرض مجموعتها Ivy Park.. صور

القاهرة - سامية سيد - أطلت النجمة العالمية بيونسيه بمظهر ساحر أثناء الإعلان عن مجموعة Ivy Park الخاصة بها عبر حساب علامتها التجارية على إنستجرام، وفي المجموعة لقطات لخط Ivy Park الجديد، وبدت النجمة الفائزة بجائزة Grammy والحائزة على 28 جائزة، خالية من العيوب في مجموعة فضية مكونة من 3 قطع، جاكيت طويل وبنطالون وتوب.



بيونسيه تتألق بمجموعة ازياء من تصميمها

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، أطلقت بيونسيه أيضًا ألبومها الغنائي الأخير Renaissance الذي عملت عليه طيلة فترة الكورونا، وأبصر النور وقد استعدت "كوين بي" لجديدها الفني عبر باقة من الأزياء الميتاليكية البراقة التي أبهرت العالم بها، فكل ما ترتديه النجمة يليق بها ولكن الأزياء الميتاليكية تليق بها الأكثر.. إليك سيدتي أجمل ما ارتدته بيونسيه بالميتاليكي مؤخراً.

تعاونت النجمة مع العديد من الدور العريقة لإطلاق هذا الألبوم بالحلة التي تليق به ومنها على سبيل المثال غوتشي Gucci وسكياباريللي Schiaparelli وعلايا Alaia وتنوعت الأزياء من جمبسوت وبودي سوت وفسايتن ودروع استعراضية، فاقت توقعاتنا وعملت بيونسيه مع عدة خبراء أزياء لكل منهم بصمته وهويته الخاصة، التي أضفت المزيد من الإبهار على أسلوبها في اللباس. كما نظمت النجمة بمشاركة دار تيفاني اند كو Tiffany &Co في باريس حفلا لألبومها الجديد بعنوان Renaissance Club Party وتزينت بمجوهرات ماسية من وحي الألبوم الجديد.



مجموعة بيونسيه الجديدة