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شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تطرح ألبوم Renaissance وتظهر بإطلالة براقة فى عرض مجموعتها Ivy Park.. صور والان مع تفاصيل الخبر
بيونسيه تتألق بمجموعة ازياء من تصميمها
وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، أطلقت بيونسيه أيضًا ألبومها الغنائي الأخير Renaissance الذي عملت عليه طيلة فترة الكورونا، وأبصر النور وقد استعدت "كوين بي" لجديدها الفني عبر باقة من الأزياء الميتاليكية البراقة التي أبهرت العالم بها، فكل ما ترتديه النجمة يليق بها ولكن الأزياء الميتاليكية تليق بها الأكثر.. إليك سيدتي أجمل ما ارتدته بيونسيه بالميتاليكي مؤخراً.
تعاونت النجمة مع العديد من الدور العريقة لإطلاق هذا الألبوم بالحلة التي تليق به ومنها على سبيل المثال غوتشي Gucci وسكياباريللي Schiaparelli وعلايا Alaia وتنوعت الأزياء من جمبسوت وبودي سوت وفسايتن ودروع استعراضية، فاقت توقعاتنا وعملت بيونسيه مع عدة خبراء أزياء لكل منهم بصمته وهويته الخاصة، التي أضفت المزيد من الإبهار على أسلوبها في اللباس. كما نظمت النجمة بمشاركة دار تيفاني اند كو Tiffany &Co في باريس حفلا لألبومها الجديد بعنوان Renaissance Club Party وتزينت بمجوهرات ماسية من وحي الألبوم الجديد.
مجموعة بيونسيه الجديدة
بيونسيه
وكانت قد شاركت النجمة العالمية بيونسيه، متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو لكواليس جلسة تصويرها الخاصة والجديدة لمجلة Vogue ، وسرعان ما حصدت تفاعل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ووسائل الاعلام العالمية.
وطرحت المغنية العالمية أغنيتها Break My Soul منذ أسابيع قليلة عبر قناتها على يوتيوب، الأغنية تم اصدارها منفردة من ألبومها القادم Renaissance، ولم تظهر بيونسيه في كليب الاغنية، فالكليب عبارة عن ظهر كلمات الأغنية متماشية على المزيكا، وتصدرت بيونسيه مواقع التواصل بعد كشفها عن أول أغنية في الألبوم، والتي طرحتها بفيديو بالكلمات فقط، وقدمت بها محتوى حماسي وموسيقى إيقاعية.