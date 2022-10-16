حلمى بكر من أمام نقابة الموسيقيين: مصطفى كامل فنان جدع ولازم ياخد دورته كاملة

القاهرة - سامية سيد - حرص الموسيقار حلمي بكر على حضور فعاليات المؤتمر الصحفى لنقابة المهن الموسيقية ومن أمام مقر النقابة أكد دعمه الكامل لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل قائلاً: مصطفى حد محترم وجدع وفنان أعرفه جيدًا وأؤيده.

أضاف لابد أن يأخذ دورته كاملة فهو ليس مكملاً لمن سبقه وإلا يصبح ذلك إهدار أموال فمعني انتخابه أنه لابد له أن يكمل دورته ويأخذ حقه بالكامل فى مدة جديدة منذ انتخابه وأى انتخابات جديدة لأعضاء المجلس يكون هو مشرف عليها ويكملوا معه فيما بعد.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع الماضي داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

كما حل ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 بعد فوزه في الانتخابات إذ قال خلال اللقاء تصريحات عديدة منها: "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار".

وقال مصطفى كامل: "بخسر الدنيا بسبب صراحتي، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر".

وأكمل مصطفى كامل: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب.. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة".