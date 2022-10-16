شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا تكشف عن الصور الأولى لشخصيتها فى "إيجار قديم" مع شريف منير.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة فيدرا من تصوير نصف مشاهدها فى مسلسل "إيجار قديم" المقرر عرضه قريبًا، حيث تواصل فيدرا تصوير أحداث العمل على قدم وساق حسب الخطة التى وضعتها الشركة المنتجة، وتجسد فيدرا خلال الأحداث شخصية كاميليا وهى سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير الذى يقطن في عمارة سكنية تدور فيها قصة المسلسل. مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر أكتوبر المقبل، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.



فيدرا وشريف منير

ويعرض لفيدرا حاليًا مسلسل "وسط البلد" الذى تقوم ببطولته بمشاركة جمال عبد الناصر، سماح السعيد، سميرة عبد العزيز ناصر سيف، عصام السقا، أحمد كشك، ندا عادل، محمد رضوان، إلهام صفى الدين، شاهيستا سعد، عزوز عادل وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية وتأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد الشعيبى وإخراج أحمد شفيق ومحمد أسامة وزياد وشاحى.

وتشارك فيدرا بظهور خاص فى مسلسل "مجنون بيك" الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend والذى انطلق عرضه مؤخرًا، ويعتمد العمل على البطولة الشبابية إذ يقوم ببطولته أمير المصرى، آدم الشرقاوى، مريم الخشت، انتصار، مراد مكرم، وشريف نور الدين ومن تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد

وظهرت فيدرا كضيفة شرف في مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

