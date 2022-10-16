بعد إصابتها بـ سرطان الثدي.. دينا حايك تنشر صورا جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا حايك صورتين لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلقت دينا على الصور قائلة: "أتمنى لكم إجازة سعيدة".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "ألف سلامة عليكي، يسعد أوقاتك، سلامة قلبك، الرب يحميك ويشفيك، الحمد لله على السلامة، ربنا يتم شفاكي على خير، ربنا يشفيكي".

وكشف موقع الجرس اللبناني إصابة الفنانة دينا حايك بمرض سرطان الثدي، كما أكدت في تصريحات خاصة للموقع أنها تخضع للعلاج الكيماوي.

دينا تكتمت على خبر إصابتها بالسرطان منذ 6 أشهر، إلا أنها قررت المشاركة غدا في ندوة مع مؤسسة ريتيلو لتتحدث عن تجربتها ولتنشر الوعي بين النساء المصابات بسرطان الثدي.

كما كشفت "دينا" أنها كانت تخضع لكشف دوري كل 6 أشهر، واكتشفت الطبيبة إصابتها بالمرض من الدرجة الثالثة بالصدفة، خاصة أنها لم يمر ستة أشهر على موعد الفحص الجديد، وبعد الكشف تبين إصابتها.

الفنانة دينا حايك تبلغ من العمر 40 عاما، اسمها الحقيقي كوليت بوجرجس، اشتهرت في العالم العربي بصوتها القوي، وقدمت أغاني حققت نجاحا كبيرا من بينها: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "عم دوب"، "أم الدنيا مصر" وغيرها.