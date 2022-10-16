مصطفى كامل يعلن إيقاف تصاريح مطربي المهرجانات (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

عقد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أول اجتماع بعد توليه المنصب وفوزه بالانتخابات، في مقر النقابة بوسط البلد، بحضور الفنان حلمي عبدالباقي والفنان نادر أبو الليف، وعدد من أعضاء النقابة، وأعلن مجموعة من القرارات.

وقال مصطفى "أنا هقعد مع الجمعية العمومية للصبح مش همشي غير لما نتكلم، وأعلن تحياتي لوطني الحبيب مصر، ونقابتي العزيزة والجمعية العمومية للأعضاء، ولمجلس الإدارة"، مضيفا "محضر اجتماع مجلس نقابة الموسيقية رقم واحد، زيادة المعاشات بنسبة 10%، ابتداء من مطلع نوفمبر، بالإضافة إلى 10% زيادة استحقاق 1 يناير".

وشملت القرارات مطربي المهرجانات، معلنا "إيقاف تصاريح مؤدي المهرجانات، حتى يتم بحث الظاهرة والحفاظ على ريادة مصر الفنية والارتقاء بذوق مصر العام".