بعد القبض عليه.. معلومات عن مطرب المهرجانات سامر المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات القبض على مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده، لاتهامهما بضرب صديق طليق زوجة والده، بمنطقة الطالبية.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن مغني المهرجانات سامر المدني:

_ يبلغ سامر المدني من العمر 18 عاما، ويعتبر من أصغر مطربي المهرجانات

_ بدأ سامر مشواره مع السوشيال ميديا من خلال تطبيق تيك توك، كما قام بغناء عدد من أغاني المهرجانات عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

_ أحيا سامر عددا من الحفلات في الملاهي الليلية والسهرات الفنية.

_ من أشهر أغاني المهرجانات التي قدمها: "أنا محترم، أشرب حشيش، يا برو يا سندي، هربيكم، مرحب أخصامي، كتكوتة" وغيرها من الأغاني.

_ العام الماضي أثار سامر المدني الجدل بصورة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ظهر فيها أمام سيارته الجديدة "رينج روفر" والتي يقترب سعرها من 3 ملايين جنيه، وتحمل لوحة معدنية مميزة بحرف واحد ورقم واحد.

_ عبر تطبيق إنستجرام وصل عدد متابعيه لـ 2 مليون متابع.

_ أما قناته الرسمية بموقع يوتيوب فقد وصل عدد المشتركين بها لحوالي 4 ملايين مشترك.

_ شارك مع عدد من مطربي المهرجانات في أغانيه منهم عمرو صاصا.

_ كان آخر منشور عبر إنستجرام منذ 7 أيام يروج فيها لمهرجان جديد بعنوان "مزة".