مصدر مقرب من ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب: مازلنا في التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل "الخليج 365" مع مصدر داخل مكتب المستشار ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، للوقوف على تفاصيل الأنباء المتداولة عن تحرير محضر ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، واتهامه بالاعتداء عليها بالضرب.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن المحامي ياسر قنطوش مازال في التحقيق الذي لم ينته حتى الآن، مفضلا الحديث بعد انتهاء التحقيق.

كانت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" أعلنت تفاصيل واقعة إصابة شيرين عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى.

وبحسب منشور نشرته صفحة عرب وود على انستجرام: "في تفاصيل صادمة لواقعة إصابة شيرين عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى، كشف محاميها المستشار ياسر قنطوس وفريق مكتبه للإعلام أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها، ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من اسبوع تقريبًا".