عمر السعيد ينشر صورة مع الموسيقار عمر خيرت.. ونبيلة عبيد تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان عمر السعيد صورة تجمعه بالموسيقار الكبير عمر خيرت، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق عمر على الصورة: "مع العظيم واحد من أهم صناع الموسيقى على مدار تاريخنا العربي، النجم الكبير الاستاذ عمر خيرت، وضحك وغناء وكل شئ حلو معاه".

وعلقت الفنانة نبيلة عبيد على الصورة: "طبعا الاستاذ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمر السعيد مسلسل "قصر النيل"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج خالد مرعي.