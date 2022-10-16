بالصور| مصطفى كامل يفتح ملفات نقابة الموسيقيين بأول مؤتمر بعد الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ منذ قليل مؤتمر نقابة المهن الموسيقية، بمقرها في وسط البلد، وهو الأول للفنان مصطفى كامل، بعد فوزه في الانتخابات قبل أيام قليلة.

ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من أعضاء النقابة، ومجلس الإدارة، ومن بينهم الفنان حلمي عبدالباقي، وفيه يتحدث كامل عن ملفات مختلفة تقم النقابة والأعضاء.

ومن المقرر أن يكشف "كامل" خلال المؤتمر، خطة وأجندة النقابة خلال الفترة المُقبلة.

يذكر أن، الفنان مصطفى كامل، فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات التي أجريت مؤخرا بمقر نادي نقابة المهن الموسيقية بالبحر الأعظم. وكانت المنافسة على مقعد النقيب بين 4 أعضاء فقط هم مصطفى حلمي ومصطفى كامل وشريف حمدي وعلاء سلامة.