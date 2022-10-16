"ضرب وسلاح ومحاضر".. حكايات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ترددت أنباء عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للضرب من شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود".

وكتبت الصفحة عبر انستجرام أن محامي المطربة شيرين عبدالوهاب وفريق مكتبه للإعلام أكدا أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من أسبوع تقريبا.

وفي هذا التقرير نعرض لكم حكايات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب:

لسه بحبه

في ديسمبر 2021، وبعد شهر من إعلانها انفصالها رسميا، وفي أول مداخلة لها عقب إعلان الطلاق، تحدثت عن الفنان حسام حبيب، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، وقالت: "اعذرني مش هقدر أتاجر بأموري الخاصة، على فكرة أنا لسه بحب حسام حبيب، أنا لسه بحبه"، ليرد الإعلامي عمرو أديب متفاجئا: "إيه؟ أدهشتيني".

وردت شيرين عبدالوهاب على سؤال الإعلامي عمرو أديب: "هل الحب بهدلة؟" لتجيب: "هو الحب بهدلة وخلاني أندلة".

فريق عمل واحد

ظهور الفنان حسام حبيب، مع الملحن عمرو الشاذلي، والموزع الموسيقي عمرو الخضري، بعد أيام من نشر المطربة شيرين عبدالوهاب، صورها مع نفس الملحن والموزع، جدد التساؤل عن العودة.

المتعهد اللبناني يؤكد

في فبراير 2022، أعلن منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى زوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدا تلقيه دعوة زيارة منزل المطربة، وفوجئ عقب وصوله بوجود "حسام"، وتبادلهما الحديث عن عودة الحياة الزوجية بينهما.

"تكذيب" شيرين

نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عودتها لزوجها الفنان حسام حبيب، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع تويتر جاء فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

تصالحوا "آه" رجعوا "لآ"

كشف حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، تفاصيل الصلح بين نجله والمطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد إعلان انفصالهما في 3 ديسمبر الماضي.

وقال والد حسام حبيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حسام وحبيب وشيرين اتصالحوا خلاص.. وبقوا بيشتغلوا مع بعض، بس لسه مرجعوش لبعض كأزواج".

استيلاء أموال

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حقيقة ما تردد حول استيلاء زوجها السابق الفنان حسام حبيب، على أموالها.

وردت شيرين، من خلال "ستوري إنستجرام"، على سؤال أحد متابعيها "ممكن أسألك سؤال خاص لو حابة تجاوبي عليه.. هو حسام فعلا زي ما الناس بتقول أخد فلوسك؟"، قائلة: "بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا".

أضافت: "بل بالعكس تماما أنا ماعرفتش أحوش فلوس ليّا غير لما اتجوزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما، هو كان بيحافظ على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة حتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة".

سلاح

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حقيقة ما تردد من قبل حول رفع زوجها السابق الفنان حسام حبيب، عليها السلاح.

وردت شيرين، من خلال "ستوري إنستجرام"، على سؤال أحد متابعيها "هو بجد حسام رفع عليكي سلاح؟"، قائلة: "طبعا لأ إيه ده؟ إزاي يتقال كده؟ وبرضو دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا".

رد شيرين على حملها من حسام حبيب

أجابت النجمة شيرين عبدالوهاب، على أسئلة متابعيها عبر موقع "إنستجرام".

وردا على متابعة قالت لها: "أنتي رجعتي لحسام وحامل ومش عايزة تقولي، بتعملي دعاية للألبوم بتاعك، أنا مصدومة فيكي"، قالت شيرين: "ربنا يهديكي، أنا ليه أعمل كل ده في السر".

حليقة الشعر

أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، 10 ديسمبر 2021، حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي وهو الأول لها منذ إعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وفاجئت شيرين عبدالوهاب جمهورها بظهورها حليقة الشعر.

قالت المطربة شيرين عبدالوهاب، إن الجمهور ساندها بشدة في محنتها، مستكملة: "ربنا يخليكم ليّا".

أضافت شيرين، خلال حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC: "بقيت بغسل دماغي 8 مرات وأنا بستحمى.. ولا أقل أنوثة عن أي ست.. مش بالشعر هي".

التنازل عن المحاضر

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب تنازلها عن المحاضر التي حررتها ضد حسام حبيب، وعقد الصلح بينهما قبل أيام، من خلال مكتب محاميها ياسر قنطوش.