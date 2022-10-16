صدقي صخر يودع الصيف على يخت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ودع الفنان صدقي صخر موسم الصيف بإطلالة صيفية على يخت، ونشر على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أحدث جلسة تصوير له.

وعلّق صدقي "لحد أول مطرة.. الصيف لسه ماخلصش"، تصوير حسام خطّاب، ستايليست كريم فضل.

ينتظر الفنان صدقي صخر إطلاق مسلسله اتزان على منصة Watch It والذي يتصدر بطولته، وذلك بعدما انتهى من تصويره مؤخرًا، المسلسل هو ثاني تعاون له مع منصة Watch It بعد شخصية مروان في مسلسل ريفو، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقوم صدقي خلال أحداث المسلسل بشخصية باسل، وهو طبيب نفسي يواجه تحديات كثيرة أثناء مزاولته لمهنته، تجعله يعيش صراعًا، وتدفعه لأخذ قرارات غير متوقعة.

ويشارك صدقي صخر في بطولة المسلسل النجوم ركين سعد، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبدالسلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.