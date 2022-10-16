فيدرا تكشف عن الصور الأولى لشخصيتها في "إيجار قديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهت الفنانة فيدرا من تصوير نصف مشاهدها فى مسلسل "إيجار قديم" المقرر عرضه قريباً، حيث تواصل فيدرا تصوير أحداث العمل على قدم وساق حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة، وتجسد فيدرا خلال الأحداث شخصية كاميليا وهي سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير الذي يقطن في عمارة سكنية تدور فيها قصة المسلسل.

مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.

ومن المقرر عرض العمل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

ويعرض لفيدرا حاليًا مسلسل "وسط البلد" الذي تقوم ببطولته بمشاركة جمال عبد الناصر، سماح السعيد، سميرة عبد العزيز ناصر سيف، عصام السقا، أحمد كشك، ندا عادل، محمد رضوان، إلهام صفى الدين، شاهيستا سعد، عزوز عادل وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية وتأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد الشعيبى وإخراج أحمد شفيق ومحمد أسامة وزياد وشاحى.