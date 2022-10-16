ضرب مبرح.. اتهام شقيق شيرين عبدالوهاب بالاعتداء عليها بسبب تنازلها عن قضاياها ضد حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهبرة فودة:

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" تفاصيل واقعة إصابة شيرين عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى.

وبحسب منشور نشرته صفحة عرب وود على انستجرام: "في تفاصيل صادمة لواقعة إصابة شيرين عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى، كشف محاميها المستشار ياسر قنطوس وفريق مكتبه للإعلام أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها، ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من اسبوع تقريبًا".

وانتشرت في الساعات الماضية الأخيرة أخبارًا تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لانزلاق مفاجئ في منزلها، إدى إلى إصابتها برباط صليبي.

وكان من المفترض أن تحيي الفنانة شيرين حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 29 أكتوبر الجاري ولم يتم تحديد موقف الحفل حتى الآن.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لشيرين كان خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.