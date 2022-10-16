بأبشع الصفات.. إهانة محمد الترك لطليقته دنيا بطمة تصدم الجمهور! لن تصدقوا ما قاله عنها؟!

كتب امير فتحي في الأحد 16 أكتوبر 2022 03:54 مساءً - حالة واسعة من الجدل أثارها المنتج البحيريني محمد الترك بعد نشره مقطع فيديو يصف فيه زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة بألفاظ بذيئة.

وجاء هذا الفيديو بعد فشل عدة محاولات للمنتج البحريني في العودة لطليقته دنيا بطمة وانتهت آخرها بطرده من المسرح الذي تغني عليه.

وظهر محمد الترك في الفيديو وهو يضع صور طليقته في صنادق ويرميها على الأرض بانفعال ووصفها بالواطية وهو يردد كلمات أغنية “أكبر غلطة في حياتي”، ويصرخ معها ويقول: “حبيت واحدة واطية”.

وتابع محمد الترك “اعتقد إلى هنا وصلت الرسالة شكرا وشكرا وشكرا كثيرا، أعتقد هذه تبقى للذكرى على الأقل أنا احترمت المكان وقمت بذلك في البيت وليس في الكباريه”، في إشارة منه على أن طليقته غنت الاغنية نفسها في احدى حفلاتها.

وظهر الترك في فيديو آخر وهو يهدد متابعيه ويحذرهم من ذكر اسم زوجته السابقة دنيا بطمة وختم الفيديو بأغنية أخرى تقول كلماتها “والله عمت عينها الفلوس وظهر في المقطع وهو يرمي الأوراق النقدية على الارض.

بعد مهاجمته لدنيا بطمة ووصفها بـ”الواطية”.. محمد الترك يتراجع

من ناحية أخرى، وبعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يرمي بصورها بقدمه ويغني لها “أكبر غلطة بحياتي”، يبدو أن الترك قرر التراجع عن كلامه وقام بسحب كل ما قال في حق زوجته، واعتذر منها ومن ابنتيهما.

المنتج البحريني محمد الترك – عبر ستوري إنستجرام

ونشر الترك عبر خاصية الستوريز على حسابه الرسمي بالـ إنستجرام تدوينة جاء فيها: “مسحت الستوري احترامًا لشخص لم أقدر أن أكسر كلمته، وأيضًا احترامًا لبناتي، وليس لسبب آخر. لعنة الله على لي كان السبب”.

وتابع المنتج البحريني في تدوينة أخرى كتبها باللغة الإيطالية: “أعتذر لزوجتي وأهلي وكل متابعيني.. على ما حدث”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشورات الترك وتعرض بسببها للكثير من الانتقادات القاسية، واصفين تصرفهما بالسيء والمهين للطرفين، وعبر العديد منهم عن انزعاجهم من هذا المسلسل الغريب والذي يدل على قلة وعي وإدراك لدى الزوجين.

تعليق دنيا بطمة

بدورها، نشرت بطمة مقطع من الشعر من ديوان “العصر العباسي” للإمام الشافعي، جاء فيه: “قالوا سَكَتَّ وَقَد خُوصِمتَ قُلتُ لَهُم إِنَّ الجَوابَ لِبابِ الشَرِّ مِفتاحُ وَالصَمتُ عَن جاهِلٍ أَو أَحمَقٍ شَرَفٌ، وَفيهِ أَيضاً لِصَونِ العِرضِ إِصلاحُ أَما تَرى الأُسدَ تُخشى وَهِيَ صامِتَةٌ، وَالكَلبُ يُخشى لَعَمري وَهوَ نَبّاحُ”.

انفصال دنيا بطمة ومحمد الترك

يُذكر أن خلال الأيام القليلة الماضية تصدر خبر انفصال دنيا بطمة ومحمد الترك حديث منصات التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن سبب الانفصال خاصة في ظل صمت الفنانة المغربية نهائيا ومحاولات المنتج البحريني المستمر للعودة إلى زوجته وابنته.

ورغم محاولات محمد الترك إلا أن دنيا بطمة ترفض الرجوع إليه ليفاجأ الجمهور خلال الساعات الماضية بمنع دخول المنتج البحريني لحفل لدنيا بطمة، حيث منعه الحرس الشخصي من الدخول بعدأن حاول العودة إليها والاعتذار ممسكا بباقة من الورود، لتزداد تساؤلات الجمهور حول سبب رفض دنيا بطمة القاطع لمحاولات محمد الترك وعن أسباب انفصالهما.

نقل محمد الترك للعناية المركزة بعد وعكة صحية

وتزامنًا مع الانفصال، تعرض المنتج البحريني محمد الترك لأزمة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحدى المستشفيات وذلك بعد أيام من أزمة منعه من دخول حفل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وتداولت عدد من الحسابات المعنية بأخبار المشاهير فيديو خلال الساعات الأخيرة للمنتج البحريني أثناء نقله إلى المستشفى.

وظهر محمد الترك في الفيديو وهو في حالة إغماء أثناء وضعه على عربة المستشفى وتم تزويده بالأوكسجين، فيما أشار متابعون إلى أنه نقل للعناية المركزة أثر وعكة صحية شديدة.

وتساءل عدد من المتابعين حول إذا كانت تلك الأزمة التي تعرض لها بسبب انفصاله عن زوجته دنيا بطمة ومحاولاته التي باءت بالفشل من أجل إصلاح الأمور بينهما.

تأتي تلك الأزمة الصحية التي تعرض لها محمد الترك بعد أيام من إعلان اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي على أثر منعه بالقوة من دخول حفل دنيا بطمة.

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