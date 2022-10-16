طبل بلدى ورقص استعدادًا للمؤتمر الصحفى لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من محبي نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل على استقباله بالطبل والمزمار البلدى من أمام مقر النقابة وسط حالة من الفرح قبل بدء المؤتمر الصحفى الأول له بعد انتخابه نقيبًا للمهن الموسيقية، كما حرص آخرون على حمل لافتات مكتوب عليها معا لعودة الصدارة.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع الماضي داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

كما حل ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 بعد فوزه في الانتخابات إذ قال خلال اللقاء تصريحات عديدة منها: "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار".

وقال مصطفى كامل: "بخسر الدنيا بسبب صراحتي، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر".

وأكمل مصطفى كامل: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب.. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة"