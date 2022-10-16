شيرين عبدالوهاب في المستشفى بعد تلقيها “علقة موت” من شقيقها بسبب ما فعلته مع حسام حبيب! – تفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 16 أكتوبر 2022 02:56 مساءً - في مفاجأة من العيار الثقيل تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب محركات البحث على جوجل بعد تعدي شقيقها محمد عبدالوهاب عليها بالضرب، مما أدي إلى إصابتها بالرباط الصليبي ويستلزم الأمر نقلها إلى خارج مصر لإجراء جـراحة عاجلة

شيرين عبدالوهاب تتهم شقيقها بضربها في محضر رسمي

حرر المستشار ياسر قنطوس محامي وفريق مكتبه محضر إثبات حالة ضد محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد اعتدائه عليها بالضرب وإجباره لها على الاحتجاز بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وحمل المحضر بتاريخ اليوم رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، وتم تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق،

شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب للضرب المبرح أمس على يد شقيقها محمد عبد الوهاب بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة منها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، كما أجبرها على دخولها أحد المستشفيات والاحتجاز به منذ فجر الخميس الماضي، وتغيب عن أطفالها ووالدتها.

شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد وطليقها حسام حبيب

ولا تزال الفنانة شيرين عبد الوهاب تحمل الكثير من المفاجآت لجمهورها عن حياتها الشخصية، فبعد صولات وجولات مع طليقها الفنان حسام حبيب وتبادل الاتهامات بينهما، أعلنت على لسان محاميها الخاص تصالحها مع حبيب.

صورة من زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عام 2018 – تشهد ظهور أفراد عائلتها وشقيقها محمد

شيرين عبدالوهاب تصدر بيانًا رسميًا بعد تصالحها مع حسام جبيب

وأصدر المحامي ياسر قنطوش بياناً أكد من خلاله أن شيرين تحمل كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب، وانطلاقًا من حرصها على العلاقات الطيبة معه كأصدقاء وزملاء مهنة واحدة ورغبةً منها في استمرار هذه العلاقات، أعلنت التصالح معه والتنازل عن كافة القضايا التي كانت مثارة بينهما خلال الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن التصالح تمّ في النيابة العامة المصرية، وأصبحت ذمة حسام حبيب بريئة من أي التزام تجاه شيرين عبد الوهاب بعد أن تم تسوية كافة الخلافات بينهما؛ حيث ردّ لها كافة المتعلقات الخاصة بها.

ويبدو أن شيرين ترغب في إنهاء تلك الصفحة بشكل كلي، حيث طلبت في بيانها من الصحافيين والإعلاميين، أن يلتزموا بما جاء في البيان فقط وتحري الدقة في نقل الأخبار الخاصة بهما، خاصة وأنها تحمل كل الاحترام والتقدير لزوجها السابق.

أزمة كبرى:

وشهدت الاشهر الماضية أزمة كبرى بين الثنائي، حيث وجهت شيرين العديد من الاتهـامات لحسام حبيب، وهددت بألا تترك حقها، كما حمل حديثها العديد من الكواليس والأسرار التي حدثت بينهما خلال فترة زواجهما.

وكانت قد أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيانا رسميًا، اعلنت خلاله اتخاذها الإجراءات القانونية ضــد زوجها السابق حسام حبيب.

شيرين قالت في بيانها: “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقــائع التي تمثل عدة جــرائم ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه طليقها حسام حبيب”.

وأضاف البيان: “تهــيب الفنانة شيرين عبدالوهاب السادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي وكلي ثــقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي”.

لكنها في النهاية اختارت أن تعلن عن التصالح بشكل مقتضب، دون أن تكشف عما أعاده إليها حسام حبيب من متعلقات، أو تذكر تفاصيل ما جرى بينهما.

شيرين عبدالوهاب تتهم حسام حبيب بضربها وسرقتها:

وكانت قد كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تفاصيل تذكرها لأول مرة في علاقتها بطــليقها الفنان حسام حبيب، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، تقديم لميس الحديدي على قناة On.

شيرين عبدالوهاب أكدت أنها تعرضت لعنف بدني من حسام حبيب، حيث قالت: “حسام حبيب مش بيشتغل وبيحــبسني في البيت 24 ساعة في غرفة نومي، وأنا غـــلطت في حق نفسي، وكنت بحاول أحافظ على بيتي، ولكن ده مكــنش بيت ده عشة فران، حسام مكنش بيزور أهله ولا بيعمل حاجة وقاعد في البيت بس وشغلي كان بيدمــر، وهو خسرني كل الناس أخويا وأمي وأصحابي والسواق والخدامة”.

وطالبت بعلاجه نفسيا، قائلة: “كان بيضــربني ويشـــتمني وينــكد عليا لما أرجع عاملة حفلة أو فرح ناجح، حسام لازم يتعــالج نفسيا لأنه عنده حب امتلاك، حسام قالي إنتي تخــنتي وأنا عايز واحدة أتباهى بيها قدام الناس، وكان بيضــربني ويسحــلني على الأرض ويشـــتمني”.

واتهــمته بســرقة سيارتها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، وأكدت أن هذه السيارة ملكها وأنها كانت قد اشترتها لحسام حبيب في فترة زواجهما، لتفاجأ بمكالمة يهــددها فيها بأنه سيتهمها بســرقة السيارة منه.

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