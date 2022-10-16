الحب لا يعترف بالأعمار والأرقام.. تعرف على أشهر زيجات الوسط الفني بفارق عمر يصل لـ20 عامًا

كتب امير فتحي في الأحد 16 أكتوبر 2022 02:56 مساءً - دائما يسعى أى شخص للزواج من سيدة تصغره فى السن، وفى الماضى كان فارق السن يتراوح من 10 إلى 15 سنة، لكن اليوم الامر اختلف ولم يعد السن مقياسا، وهناك بعض مشاهير الوسط الفني متمسكين بتلك القاعدة حيث تزوجوا من مشاهير رغم فارق السن الكبير بينهم، الذي وصل في بعض المرات إلى 20 و 25 عاماً.

وفي الواقع أن قصص الحب الشائعة بين المشاهير، والزيجات التي جمعت النجوم والنجمات رغم فارق السن الكبير بينهما، كان بعضها ناجح، فيما البعض الآخر إنتهى بالطلاق؛ ونرصد لكم أشهر تلك الزيجات.

تامر حسني – بسمة بوسيل (14 عاماً)

نشرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل قبل سنوات صورة من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، تؤكد ان مواليد التسعينيات لم يظلوا أطفالا موضحة أنها اصبحت تبلغ من العمر 25 عامًا.

وبهذه الطريقة كشفت بسمة أن فارق السن بينها وبين زوجها تامر حسني 14 عامًا، حيث انه كان يبلغ من العمر -وقتها- 39 عامًا وهو ما صدم الكثير من جمهورهما، أما الآن فعمره 45 سنة

سمير غانم – دلال عبد العزيز (22 عامًا)

وصرحا الثنائي الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز عبر أكثر من لقاء تلفزيوني عن وجود فارق عمر بينهم يقدربحوالي 22 عاما، وعلى الرغم من ذلك فإن زواجهم ناجحا ،وكانت دلال هي من بادرت بطلب الزواج من سمير غانم.

شهيرة – محمود ياسين (8 سنوات)

أيضا ارتبط الفنان الراحل محمود ياسين بالفنانة شهيرة من البداية واعتزلت الفنانة شهيرة التمثيل بعد انجابها أبناءها رانيا وعمرو يس.

وفارق السن بين شهيرة و الفنان الراحل محمود يس حوالي 8 سنوات .حيث تبلغ 73 عاما اما الفنان محمود يس فتوفي عن عمر ناهز الـ 81 عاما .

رانيا يوسف – محمد مختار (25 عامًا)

أثار ارتباط الفنانة المصرية رانيا يوسف مواليد عام 1973 بالمنتج محمد مختار مواليد 1948، صدمة كبيرة لدى الرأي العام الذي اتّهم في حينها أن أسباب الارتباط تعود لاستغلال رانيا للمنتج مختار، خاصة أنها ارتبطت فيه في بداية حياتها الفنية.

الزواج الذي استمر 12 عامًا وانتهى عام 2011 أثمر فتاتين هما نانسي وياسمين، ونشب بينهما العديد من الخلافات بعد الطلاق ولكن تصالحا وقاما بتسوية تلك الخلافات من أجل إبنتيهما.

أحمد سعد – سمية الخشاب (15 عامًا)

علاقة سمية الخشاب وأحمد سعد كانت مثيرة للجدل طوال فترة زواجهما، وكانت المفاجأة عندما علم الجمهور أن سمية تكبره بعده سنوات، حيث أن عيد ميلادها، 20 أكتوبر، بينما سنة مولدها هو 1966، بحسب تاريخ مولدها المدون في صفحتها الرسمية على موقع IMDB، ما يعني أن سمية الخشاب تبلغ من العمر 56 عاماً.

أما المطرب أحمد سعد فهو من مواليد 20 أغسطس عام 1980، أي يبلغ من العمر 42 عامًا، هو ما يعني أن فارق العمر بين سمية الخشاب وأحمد سعد 15 عاماً، لكن الثنائي لم يلتفتا لهذا الأمر وقت قرار الزواج.

هنا الزاهد – أحمد فهمي (14 عامًا)

كشفت هنا الزاهد عن فارق العمر بينها وبين زوجها أحمد فهمي، وأكدت أنه يكبرها بـ14 عام. وعلى الرغم من علاقة الحب القوية بينها وبين أحمد فهمي، لكن الجمهور نصحها وقت الخطوبة بالتراجع عن هذه الزيجة بسبب فارق العمر، ولأنه سبق له الزواج من قبل، لكنها أصرت على الاستمتاع بهذه التجربة.

مي كساب – أوكا (10 سنوات)

وتكبر الفنانة مي كساب عن مطرب المهرجانات الشعبية أوكا بحوالي 10 سنوات ،وعلى الرغم من فارق السن و اختلاف الشخصيات وتباين المستوى الثقافي إلا أن نجح زواجهما و نتج عنه طفلتين.

ياسمين عبدالعزيز – أحمد العوضي (6 سنوات)

تزوج الفنان أحمد العوضي من النجمة ياسمين عبد العزيز بعد قصة حب جمعت بينهما وذلك بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، ويشارك النجمان صور مستمرة لهم تعبر عن حالة الحب التي يعيشونها.

وأثارت زيجتهما بعضًا من الجدل بين متابعيهم خاصة وأن سن الفنانة ياسمين عبد العزيز أكبر من زوجها أحمد العوضي، وولدت ياسمين عبد العزيز في 16 يناير 1980، وتبلغ من العمر حاليًا 42 عامًا.

ودافع الزوج عن حبه لياسمين عبد العزيز، محاربًا كل من حاول منعه دون اعتداد بأن سن أحمد العوضي أصغر من زوجته وأبرزهم شقيقها وائل عبد العزيز، ويبلغ عمر أحمد العوضي 35 سنة، فهو من مواليد 12 ديسمبر 1985.

على الرغم من أن فرق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ليس كبيرًا إلا أنه لفت انتباه المشاهدين بعد كشف الزوج عن حقيقته.

وفارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هو 6 سنوات فقط، ويعيشا حاليًا معًا في قصة حب لم تنتهي ولم تقل منذ زواجهما.

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