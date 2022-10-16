شكرا لقرائتكم خبر عن هل خضعت نوال الكويتية لعملية تجميل؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة نوال الكويتية، تريند جوجل بعد ظهورها بإطلالة شبابية في أحدث صورة لها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورها بكثره مؤكدين خضوعها لعملية تجميل لتبدو أصغر في الشكل، ولكن لم تنشر نوال أي صورة جديدة لها على حساباتها على إنستجرام و تويتر، والصورة تم نشرها بواسطة أحد دكاترة التجميل وكتب عليها قائلا:" مع قيثارة الخليج الفنانة نوال تشرفت بزيارتك".



نوال الكويتيه



نوال الكويتيه

نوال الكويتيه تتعرض لوعكة صحية فى شهر يونيو الماضى

نوال الكويتيه فى شهر يونيو الماضى، وجهت رسالة شكر لكل من سأل عليها بعد تعرضها لوعكة صحية، وأدت إلى إلغاء حفلها فى موسم جدة. وغردت نوال، قائلة:"شكرًا لكل الزملاء ولجمهوري الغالي على السّؤال والإطمئنان الله لا يحرمني منكم جميعًا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمدلله بخير".

نوال الكويتيه تعلن إلغاء حفلها في موسم جدة

نوال الكويتيه كانت قد أعلنت عن إلغاء حفلها في موسم جدة، في أول من يوليو بسبب وعكة صحية تعرضت لها، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة : "جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا وأرجو تقبّل اعتذاري وأشوفكم على خير وعلى حب".

وتتعاون الفنانة نوال الكويتية، في عمل فنى جديد مع الملحن حامد هاشم، وعبرت نوال عن سعادتها بهذا التعاون لافتة إلى أن العمل يجرى تنفيذه من كلمات مشرف العتابى، ومن توزيع نور هاشم، وتحت إشراف الملحن مشعل العروج .