شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة الأيوبى تدخل عالم التمثيل لأول مرة بفيلم "5 جولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة من العيار الثقيل، تدخل المطربة عايدة الأيوبى عالم التمثيل، حيث تشارك في بطولة فيلم "5 جولات" بطولة الفنان الشاب نور النبوى والفنان آدم الشرقاوى وماجد المصرى، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف، ومن المقرر أن تصور عايدة مشاهدها خلال الفترة المقبلة، بعدما تعاقدت على بطولة العمل.





الفيلم يضم عددًا من الفنانين الذين يعدون ضيوف شرف أبرزهم الفنان ماجد المصرى، كما يشارك مطرب الراب آر سينك في أحداث الفيلم، ومصطفى درويش، وداليا شوقى، وعدد من الفنانين.

واستأنف أبطال العمل التصوير أمس، حيث صور فريق العمل عدة مشاهد في منطقة مصر الجديدة، وجمعت المشاهد كلا من نور النبوى وآدم الشرقاوى، وداليا شوقى، ومصطفى درويش، ومن المقرر أن تنتهى أسرة الفيلم من التصوير خلال منتصف الشهر المقبل.

عايد الأيوبى

مطربة مصرية ذاع صيتها في أوائل التسعينات بعد أن أصدرت ألبوم بعنوان «على بالي»، ولدت بمدينة آخن، بألمانيا، عام 1964 لأب مصري وأم ألمانية، وتخرجت من المدرسة الألمانية بالقاهرة، وقضت فترة طويلة من طفولتها في ألمانيا، حاصلة على البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

لعايدة الأيوبي 3 ألبومات فقط، صدرت في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين. أغلب أغانيها من تأليفها ولحنها وغنائها، لها أسلوب خاص جدًا في أدائها وموسيقاها واختيار كلماتها.



