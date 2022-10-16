شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يدخل عالم مارفل من خلال دورين فى Captain America وThunderbolts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الممثل هاريسون فورد إلى دخول عالم مارفيل من خلال دورين في الآونة المقبلة، مثلما ذكر تقرير لموقع الديلي ميل أكد فيه أن فورد حل بديلاً للممثل ويليام هارت، في فيلم Thunderbolts كما أنه لن يكتفى بهذا الدور إذ من المقرر أن يتعاقد على دور آخر بفيلم Captain America: New World Order.

من جهة أخرى سبق وأعلن النجم هاريسون فورد أنه لن يكرر تقديم شخصية إنديانا جونز مرة أخرى فى السينما بعد أن يقدم النسخة الخامسة من الفيلم المنتظر عرضه العام المقبل ومن إخراج ستيفن سبيلبرج، وقال فى تصريحات إعلامية إن الجزء الخامس من فيلم Indiana Jones سيكون آخر أفلامه.

كان هاريسون فورد قدم الجزء الأول من سلسلة "إنديانا جونز" عام 1981 بعنوان Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark، والذي دارت أحداثه حول محاولة الحكومة الأمريكية العثور على تابوت العهد الذي يضم الوصايا الـ10 ويمكنه القضاء على جيوش بأكملها، وفي نفس الوقت يحاول أدولف هتلر العثور على الصندوق أيضا، وجسد فيه هاريسون فورد دور "إنديانا جونز" عالم الآثار الذي ترسله الحكومة الأمريكية إلى مصر القديمة للعثور على التابوت.

ولم يتم تحديد عنوان للجزء الخامس من فيلم "إنديانا جونز"، وصرح بطله هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عاما: هذه هي النهاية.. لن أسقط من أجلك مرة أخرى، في إشارة إلى المغامرات والمشاهد الصعبة التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم.