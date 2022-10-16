يحيى الفخراني يكشف عن سبب تأجيل مشاركته في موسم رمضان 2023 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان يحيى الفخراني سبب تأجيل عمله الدرامي لموسم رمضان 2024، وذلك أثناء مداخلته الهاتفية لبرنامج" الحكاية" المذاع عبر شاشة " إم بي سي مصر".

في البداية عبر الفنان يحيى الفخراني عن رأيه في الفن الذي يقدم الفترة الحالية، قال: "شايف إن ديما الفن مرآة للمجتمع، والواحد ميتخضش، هو لازم يطلع وينزل ويهبط شوية، لكن أنا شايف إن الفن كويس، وهو فيه حاجات زي الزمن، العمق الفكري قليل شوية عن التكنولوجيا اللي غلبت، بس كله عمق، الفن ما بين دلوقتى و10 سنين فاتوا، لأ، أنا مببصش على الفن كده، المهم عندي يبقى موجود، المهم إنه مبيبطلش، لما يبطل يبقى ده الخطر، لكن طالما موجود، تأكد هيبقى أفضل".

وتابع: "حتى أيام ما قالوا أفلام المقاولات، أنا كنت حابب جدا أفلام المقاولات، لإن دي اللي هتعيّش الحكاية، لو متعملتش أفلام المقاولات دي، الناس مش هتقبل على الأفلام الكويسة، مش هتبقى موجودة الحاجة الكويسة، الناس هتفضل تروح سينما، لغاية ما يخبطوا في حاجة كويسة، بس هو إمتى بقى تبقى كويسة وممتعة؟، المتعة في المقام الأول بالنسبة للفنون، مش بس القيمة الفكرية يعني".

وعن تأجيل عمله الدرامي الرمضاني، قال: "السنة اللي جاية، هنبدأ نشتغل فيه، دي حصري، أول مرة هقولها، في عمل لعبد الرحيم كمال وشادي الفخراني بس مش لرمضان ده، اللي بعده، بعد شهر بالظبط، عبد الرحيم يفضى وهنبدأ نشتغل فيه، كان المفروض يتعمل السنة دي، بس لقينا عبد الرحيم مشغول، فقررنا إن إحنا نأجله السنة الجاية، مفيش مشكلة خالص، ولازم يبقى معايا ورق على الأقل 20 حلقة، وابقى عارف النهاية بعد كده في العشر حلقات الباقيين، لازم أبقى ضامنهم يعني".