شكرا لقرائتكم خبر عن أفتخر أنك والدى.. رسالة مؤثرة من ابنة عمر الحريرى في يوم ذكراه الـ 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ميريت الحريرى ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى في يوم ذكراه الـ 11 على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة مؤثرة قالت فيها: "والدى العزيز لقد مر على رحيلك 11 سنة لقد مروا دون أن ينساك أحد، لقد كنت نعم الأب ونعم الفنان لقد رحلت بعد أن قدمت رسالتك كأب كاملة، إننى أفتخر بأنك والدى فقد عشت بإحترام وربيتني على الاحترام أفتقدك وأعيش على ذكراك وحشتنى لقد رحلت بعد أن قدمت رسالتك كاملة كفنان، أحبك الناس ولا يبقى إلا حب الناس بعد الرحيل، فأنت فى قلوب، وإن شاء الله ستبقى فى القلوب".



ميرت ووالدها عمر الحريرى ميرت ووالدها عمر الحريرى



بوست ميريت عمر الحريرى بوست ميريت عمر الحريرى

يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان عمر الحريرى الذى تميز بأدواره الطيبة فى معظم أعماله وروحه المرحة حيث كان الضمير اليقظ فى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، ونستعرض فى السطور التالية أهم معلومات عن الراحل عمر الحريرى.

1- عمر الحريرى ولد يوم 12 فبراير عام 1926 وتوفى فى السادس عشر من أكتوبر عام 2011

2- شاهد أول سينما لفيلم مصرى ناطق عام 1933 وهو "أولاد الذوات"، ولم يتعد عمره حينها الـ7 سنوات

3- أول لقاء جمع الحريرى بكاميرات السينما كان عام 1950، فى فيلم مع مديحة يسرى، والفنان يوسف وهبى، هو "الأفوكادو مديحة"

4- كانت مسرحية "حديقة الأذكياء"، هى آخر رابط بين الحريرى وجمهوره

5- انطلق فى تقديم أكثر من 100 فيلم، منها "أهل القمة"، و"نهر الحب"، و"أغلى من عينى"، و"معالى الوزير"، و"الوسادة الخالية"، "الخائنة"

6- شارك فى عدة مسلسلات منها "أحلام الفتى الطائر"، و"ساكن قصادى"، و"شيخ العرب همام"

7- مثل فيلم إيطالى هو العملية الأخيرة 008 بمشاركة الممثل إنجريد سكلر، وألبرتو لوبو، وكان ذلك.