شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن عمر الحريرى فى ذكرى وفاته.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان عمر الحريرى الذى تميز بأدواره الطيبة فى معظم أعماله وروحه المرحة حيث كان الضمير اليقظ فى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، ونستعرض فى السطور التالية أهم معلومات عن الراحل عمر الحريرى.

1- عمر الحريرى ولد يوم 12 فبراير عام 1926 وتوفى فى السادس عشر من أكتوبر عام 2011

2- شاهد أول سينما لفيلم مصرى ناطق عام 1933 وهو "أولاد الذوات"، ولم يتعد عمره حينها الـ7 سنوات

3- أول لقاء جمع الحريرى بكاميرات السينما كان عام 1950، فى فيلم مع مديحة يسرى، والفنان يوسف وهبى، هو "الأفوكادو مديحة"

4- كانت مسرحية "حديقة الأذكياء"، هى آخر رابط بين الحريرى وجمهوره

5- انطلق فى تقديم أكثر من 100 فيلم، منها "أهل القمة"، و"نهر الحب"، و"أغلى من عينى"، و"معالى الوزير"، و"الوسادة الخالية"، "الخائنة"

6- شارك فى عدة مسلسلات منها "أحلام الفتى الطائر"، و"ساكن قصادى"، و"شيخ العرب همام"

7- مثل فيلم إيطالى هو العملية الأخيرة 008 بمشاركة الممثل إنجريد سكلر، وألبرتو لوبو، وكان ذلك.