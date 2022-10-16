شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عمرو ياسين عن أولى أفلامه: متحمس لـ "مرزوق وإيتو" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمود عمرو ياسين للمشاركة فى أول فيلم سينمائي له بعنوان "مرزوق وإيتو" بطولة محمد رمضان، إذ عبر الفنان الشاب عن سعادته بهذه التجربة الجديدة.

وقال محمود عمرو ياسين لـ ”الخليج 365”: متحمس للغاية لهذه التجربة مع نجم بحجم محمد رمضان، لكن ليس هناك الكثير من التفاصيل استطيع الحديث عنها حاليًا، فما زالت الأمور في مرحلة التحضير.

وحول التجارب الشبابية حاليًا في السينما قال محمود عمرو ياسين إنه واثق من نجاح هذه التجارب، لأن جيله من الشباب لديه الكثير من الأفكار التي يريد تقديمها في السينما، كما أنهم يريدون أن يثبتوا أنفسهم.

أما عن خططه المستقبلية الفنية الأخرى في المرحلة المقبلة أكد محمود عمرو ياسين إنه لم يوقع على أعمال فنية جديدة بشكل نهائي حتى الآن.

تفاصيل فيلم "مرزوق وإيتو"

يشار إلى أن فيلم "مرزوق وإيتو" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سمير ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل كان عبارة عن مسلسل تعاقد على بطولته محمد رمضان قبل 5 سنوات ولكنه توقف، وحوله المؤلف عمرو محمود ياسين إلى فيلم حيث كتبه من جديد في إطار اجتماعي أكشن.

وكانت آخر أعمال محمود عمرو ياسين حكاية "أم العيال"، من مسلسل زي القمر 2، الذي عرض في 2021، من بطولة رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، رضوى جودة، وضياء الميرغني، وكان من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.