"نورت لبنان" إلهام شاهين تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورا من نزهتها في لبنان، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور "انستجرام".

وعلقت إلهام شاهين على الصور: "ما أجمل جبل لبنان"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "حبيبة قلبي"، وعلق آخر: "نورت لبنان".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كُرمت في "مهرجان القاهرة للدراما" الذي أقيم برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، الرئيس التنفيذي للمهرجان، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية.

ومن ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022.

مسلسل "بطلوع الروح" هو من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.