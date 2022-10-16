شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكشف أهم ملفات نقابة الموسيقيين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، خطة وأجندة النقابة خلال الفترة المقبلة، كما يكشف أهم الملفات والتحديدات أمام مجلس النقابة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم الأحد الساعة الثانية عصرًا، بمقر النقابة بوسط البلد.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع الماضي داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

مصطفى كامل: هناك شلة متحكمة في أمور النقابة

وحل مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ضيفًا على تليفزيون اليوم، إذ قال خلال اللقاء: "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار".

وقال مصطفي كامل: "بخسر الدنيا بسبب صراحتي، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر".

وأكمل مصطفي كامل: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب.. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة".