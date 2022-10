شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة BTS تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقامة حفلها المجانى YET TO COME والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت فرقة BTS حفلها المجاني اليوم ما أدى إلى إشعال مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرتهم على الترند العالمي، حيث يعد حفلهم والذي يحمل عنوان YET TO COME هو أول تجمع للفرقة بعد أن صرحوا أنهم سيركزون على انشطتهم الفردية. فحضر الحفل 100000 شخص في المكان المقام فيه و شاهده 40 مليون شخص عبر منصة ويفيرس المسئولة عن نقل الحفل اونلاين، ليعبر المعحبون عن سعادتهم و حماستهم بنشر العديد من المنشورات عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحولت مدينة بوسان المقام فيها الحفل إلى اللون الأرجواني من إنارة في طرق وارتداء العديد من الناس اللون الأرجواني والذي يشير إلى فرقة BTS. و يأتي حفل YET TO COME من الترويجات التي تقوم بها كوريا الجنوبية بعد ترشحها من ضمن الدول التي يمكن أن تستضيف معرض اكسبو 2030 بجانب كل من السعودية و روسيا و أوكرانيا و إيطاليا،وتم تعيين فرقة BTS كسفراء لمحافظة بوسان والتي يمكن تستضيف معرض اكسبو اذا وقع الإختيار على كوريا الجنوبية. وخلال الحفل تحدث الأعضاء حول كيف أن الصحف فهمت موقفهم بطريقة خاطئة عندما صرحوا أنهم سيركزون على اعمالهم الفردية وتمت صياغة الأخبار على أنهم سينفصلوا ليقوم المغني يونجي بتأكيد أنهم سيعودون لأنشطتهم الجماعية معا مرة أخرى،وأكد العضو جين أنه على وشك اطلاق أغنية منفردة له قريبا محمسا معجبينه في جميع انحاء العالم. وكانت قد فازت فرقة BTS السبت الماضي بسبعة جوائز خلال حفل TMA لتضيف انجازا أخر لإنجازاتها.