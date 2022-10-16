شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب رجل أعمال يتاجر فى السيراميك والبورسلين بمسلسل "الونش " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد رجب تصوير مشاهده فى مسلسل "الونش" المقرر عرضه فى الموسم الشتوى، ويجسد "رجب دور رجل أعمال يتاجر فى السيراميك والبورسلين، ويدخل فى صراعات مع آخرين، يحاولون التخلص منه فيتعرض لمحاولة اغتيال.

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق فى ثالث تعاون بين الثلاثى، في الدراما التليفزيونية، بعد نجاحهم في مسلسلى "الأخ الكبير" و"ضربة معلم" والعمل من إنتاج سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، هاجر الشرنوبى، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.