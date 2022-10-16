نوال الزغبي تنشر صورا جديدة وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها صورا أثناء قضائها عطلتها في آخر أيام الصيف، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

وعلقت نوال الزغبي: "كده باي اشوفك عالصيف الجاي"، أضاف أحد المتابعين تعليقا: "نجمة"، وعلق آخر: "أجمل فنانة".

من ناحية أخرى أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلا غنائيا ضمن فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

وقدمت نوال الزغبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل حضور وجمهور الحفل، ومن أبرز ما قدمت: "حفلة، مين حبيبي أنا، على دلعونا، الليالي رجعتلي تاني، كده باي، الناس العزاز" وغيرها.