أحمد سلامة يكشف عن ردة فعله على صور ابنته سارة المثيرة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 16 أكتوبر 2022 02:51 صباحاً - كشف الفنان المصري أحمد سلامة عن ردة فعله على الظهور الجريء لابنته سارة سلامة خلال جلسة تصوير، مما أثار الجدل حولها.

وعبر أحمد سلامة خلال لقاء عبر قناة “النهار” عن رفضه لذلك الظهور لابنته قائلا: “قولتلها متعملش كده تاني لكن مش لدرجة خلاف، قولت إن الأفكار اللي هي شايفاها وكل الجيل شايفها صح تنفع في الخارج لكن إحنا في مجتمع شرقي مينفعش نتخطاه، هي وجهة نظرها أنها مش بتعمل حاجة غلط”.

وأضاف: “هي وعدتني أنها مش هتعمل كده، في مسلسل ابن حلال لما طلعت لابسه شورت وأنا اتهاجمت بسببها، في ستايلست طلبت منها تلبس دا وهي بتسمع الكلام مكنتش فاهمة كان عندها 18 سنة ومعندهاش خبرة”.

واعتبر أن “مسألة السيطرة على الجيل الحالي جيل السوشيال ميديا والعالم المفتوح صعبة وقاتلة”، مبينا أن “السوشيال ميديا بتربي معانا مش إحنا اللي بنربي بنفسنا، هذا الجهاز النقمة على العالم خلى أفكار الشباب منفتحة وشايفين أن كل حاجة عادي، لكن أنا بحاول أسيطر وعمري ما مديت أيدي على بنتي وبديها الحرية”.