شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بلدان تشارك فى الدورة الـ6 من ليالى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك في الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الذي تقيمه دائرة الثقافة بالشارقة وينطلق في الفترة من 15 حتى 21 ديسمبر، خمس دول من الأقطار العربية وهم "الإمارات، مصر، سوريا، المغرب، موريتانيا".

ويسعى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي إلى استكشاف الصلات بين أشكال التعبير الأدائي والسردي التي تعمر الصحراء وفن المسرح، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، نحو مضاعفة الجهود لجعل تجربة المسرح في البلاد العربية فاعلة ومؤثرة ومتجددة، وذلك بمواكبة كل ما تشهده حياتنا من شواغل وأسئلة وتطلعات، أو من خلال اقتراح سبل وحلول إبداعيّة جديدة، تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل.

وترتكز فكرة المهرجان، على احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التي لطالما الهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان الرّسامين، بفضائها الواسع، وامتداداتها اللامحدودة، برمالها وكثبانها ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.

تتمحور عروض المهرجان في بنيتها على الحكاية والشعر والأداء، وعلى أساليب متعددة من التعبيرات الفنية التي تختزنها الذاكرة الجمالية للصحراء، ويُراد لهذه العروض أن تعكس الملامح المتنوعة للثقافة الصحراوية الممتدة طولاً وعرضاً في المشرق والمغرب من جغرافية الوطن العربي.