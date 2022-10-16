شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يروج لـ"Black Adam" بعد إقامة العرض الخاص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

روج النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" لفيلمه الجديد "Black Adam"، وذلك من خلال نشر فيديو يظهر لقطات من أحداث الفيلم، وكشف دوين جونسون، عن الفيديو من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق عليه بـ"احصل على تذاكر لك الآن احجز أونلاين واحصل على مقعدك المفضل في مسرحك المفضلة".

وكان قد حضر الممثل دوين جونسون بطل فيلم Black Adam العرض الأول للفيلم، وظهر ببدله ذات لون أحمر فاتح ليخطف الأنظار له، وبجانب دوين حضر طاقم عمل الفيلم والذى يضم الممثل بيرس بروسنان، وألديس هودج، ومو عامر، ومروان كنزاري، ونوح سنتينيو، وسارة شاهي وكوينتيسا سويندل.

الفيلم مأخوذ من قصة الرسوم المتحركة Black Adam الذي تدور حول بلاك آدم، والذي تم منحه الحياة مرة أخرى بعد ما يقرب 5000 عام، ويلعب دوين جونسون دور بلاك آدم الذي يعود للحياة مرة أخرى ويذهب في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، ومن المعروف عن شخصية بلاك آدم أنه من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، و الفيلم من إخراج جومي كوليت سيرا.

وكانت قد طرحت شركة Warner Bros الفيديو الترويجى الرسمي الثانى لفيلمها الجديد Black Adam في أواخر شهر سبتمبرالماضي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم يوم 21 من أكتوبر الجاري بدور العرض حول العالم.