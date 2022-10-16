شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان بيل في حالة معنوية جيدة رغم خسائر أحدث أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كريستيان بيل في حالة معنوية جيدة رغم تعرض فيلمه الجديد Amsterdam BOMBING إلى قنبلة في شباك التذاكر بعدما فاجأ الجميع ولم يحقق الإيرادات المرجوة إذ لم يتخط حاجز الـ 10 ملايين دولار منذ عرضه في الـ7 من أكتوبر.

كريستيان بيل بدا غير مكترث لذلك خلال نزهة غير رسمية في لوس أنجلوس رغم كل ما سبق، إذ ظلت الضحكة ملازمة وجهه طوال الوقت، وهو يسير في شوارع مدينة لوس انجلوس.



كريستيان بيل

فيلم Amsterdam BOMBING تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو. راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.

Amsterdam BOMBING تدور أحداثه حول طبيبًا وممرضة ومحاميًا هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه Joy 2015 ، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما.