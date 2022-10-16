أنغام تحيي حفلا غنائيا في قطر 28 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلنت الفنانة أنغام إحياء حفلا غنائيا في كتارا المسرح المكشوف بقطر وذلك يوم 28 أكتوبر المقبل.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام": "أهلنا وأحبابنا جمهور قطر الغاليين، وحشتوني جدا، متشوقة للقائكم يوم 28 أكتوبر في كتارا المسرح المكشوف، في انتظاركم بكل الشوق والمحبة".

يذكر أن الفنانة أنغام هنأت الفنان مصطفى كامل بفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "تويتر".

وكتبت أنغام: "مبروك للأستاذ الشاعر الفنان مصطفى كامل فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين، أتمنى أن يوفقه الله في خدمة الموسيقي والموسيقيين في مصر".