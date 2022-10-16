ميرنا جميل ترقص على موسيقى أغنية "نور العين" والجمهور يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو وهي ترقص على موسيقى أغنية "نور العين" للفنان عمرو دياب، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ميرنا جميل: "المشاعر الجيدة فقط"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "عمري الحلو"، وعلق آخر: "قمر".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسلسل "البيت بيتي".

مسلسل "البيت بيتي" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، في 10 حلقات، يشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري.