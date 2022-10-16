فن ومشاهير

ميرنا جميل ترقص على موسيقى أغنية "نور العين" والجمهور يعلق (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو وهي ترقص على موسيقى أغنية "نور العين" للفنان عمرو دياب، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة ميرنا جميل: "المشاعر الجيدة فقط"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "عمري الحلو"، وعلق آخر: "قمر".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسلسل "البيت بيتي".

مسلسل "البيت بيتي" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، في 10 حلقات، يشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، ميرنا جميل، سامي مغاوري.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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