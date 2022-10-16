" الاستايلست طلبت كده وبنتي بتسمع الكلام".. أحمد سلامة يكشف كواليس ارتداء ابنته شورت في "ابن حلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان أحمد سلامة حقيقة خلافاته مع ابنته الفنانة سارة سلامة بسبب ملابسها التي وصفت بالجريئة بالإضافة لارتدائها "شورت" في مسلسل "ابن حلال"، وذلك أثناء استضافته في برنامج "نص الكلام" على شاشة قناة "النهار".

قال: " كان أول رد فعل إني قولتلها متعملش كده تاني، والأفكار اللي كل جيلك شايفها تحرر دي بره مش هنا، إحنا مجتمع شرقي في الآخر، إحنا مجتمع مينفعش نتخطاه، هي وجهة نظرها، طالما هنلبس اللي يعجب الناس ونعمل اللي يعجب الناس، ونروح الأماكن اللي بتعجب الناس، هبقى مخنوقة، أنا بتصرف على أساس الناس هشتوفني إزاي؟، بس أنا مبعملش حاجة غلط، عشان تقتنع، ده محتاج مجهود جامد جدا، وهي وعدتني إنه تمام".

وتابع: "يعني زي ما طلعت في ابن حلال لابسه شورت، وتهاجمت وأنا تهاجمت بسبب الحكاية دي، وكان أول عمل تعمله سارة، وفي ستايلست للمسلسل، قالت لها تلبسي كذا كذا، هي متعرفش، هي بتسمع الكلام، هي مش فاهمه خالص على فكرة، طبيعة دورها في ابن حلال مكانش حاجة خارجة، هم بس اعترضوا على الشورت فقط، أولا كان عندها 18،19 سنة في الوقت ده، صغيرة جدا، معندهاش الخبرة، في ستايلست بتوجها، وهي عبد المأمور، قالت لها البسي ده فلبست، تهاجمت أنا طبعا بسبب ده، وبتهاجم بس عشان سارة، وأنا بحاول على أقد ما أقدر أعمل كنترول، لإن ده طبيعة جيل وطبيعة عصر إحنا عايشينه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة المسلسل الكوميدي "إسعاف يونس"، بالذي عرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

وشارك في بطولة المسلسل: محمد أنور، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبد العزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.