"المفروض الكاميرا على وشي ".. ألفت إمام تكشف حقيقة خلافاتها مع نادية الجندي في فيلم "الشطار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة ألفت إمام حقيقة وجود خلاف بينها وبين والفنانة نادية الجندي في فيلم "الشطار"، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" المذاع على شاشة " mbcمصر".

قالت: " لأ، محصلش خلاف، أحيانا بنحكي عن مواقف معينة حصلت في الفيلم، إن أنا مثلا كان في جزء صورته، المفروض في العنابر بتاعة السجن، وصورناه، وأنا معرفش طبعا مسألتش الأستاذ نادر جلال، الشغل طالع إيه؟، حصل إن في جمل مهمة جدا وأنا بقولها لنادية الجندي في الفيلم، لقيت أجزاء من الحوار المفروض تبقى جاية الكاميرا على وشي وأنا بتكلم، ممكن دي تبقى وجهة نظر المخرج، نادية الجندي نجمة جماهير، فممكن من وجهة نظرها، هي عايزة الريأكشن ده يبان عليها في كادر ضيق وأنا بتكلم".

وأضافت: "الواحد وهو ماشي في شغله، النضج ماشي معاه، الاستيعاب والكبر ماشين معاه، إنما نادية الجندي نجمة كبيرة، أنا فرحت جدا إن أنا اشتغلت معاها في فيلم الشطار، فمفيش حاجة اتشالت، سجلنا الصوت بتاعي فقط بعد ما كنا مسجلين الشوتات اللي إحنا عاملينها، الزوايا بتاعة الأستاذة نادية، وبعد كده الزوايا بتاعتي في عنابر السجن، معرفش ليه عملنا يوم، ورحت تقريبا الاستديو أو منزل نادية الجندي مش فاكرة التفاصيل إيه؟، وخدنا الصوت بتاعي فقط، المشكلة إنه محدش بيجي قبل ما ينزل الخبر بيتأكد، ألفت يا إمام ده حصل؟، أقول لأ والله الموضوع مش للدرجة دي، الصح بتاع الموضوع كذا، الصحفي هيبقى عرف الحقيقة، هينزل الحقيقة واضحة، زي وضوح الشميس".

يذكر أن الفنانة ألفت إمام شاركت في مسلسل "في الـ لا لا ند" عام 2017.

مسلسل "في الـ لا لا ند" إخراج أحمد الجندي، تأليف هشام جمال ومصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف ومصطفى حلمي وإبراهيم خطاب، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم وحمدي الميرغني وسمير غانم وشيماء سيف ومحمد سلام وغيرهم من الفنانين.