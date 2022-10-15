شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما تحيى أول حفل "standing" فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت فرقة بلاك تيما أجواء القاهرة الجديدة بوصلة غنائية استمرت ساعتين ضمت توليفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، من بينها "بحار" و"ايه يعني" و"عملنا اللى علينا" و"زحمة"، وذلك فى أول حفل "ستاندينج Standing" .

وشهد مسرح الحفل ، مشاركة مسار إجبارى ووسط البلد وهشام خرما ونوران أبو طالب، فى ليالى فنية، وتستمر العروض حتى مساء الجمعة 4 نوفمبر، حتى يحين موعد حفل النجمة أنغام، وذلك مساء الجمعة 11 نوفمبر.

يأتي الحفل بعد حفل بلاك تيما الاستثنائى مع الكينج محمد منير فى الإسكندرية وحفلها فى مهرجان القلعة الموسيقى بالقاهرة، وتنشغل الفرقة حاليا بتجهيز ألبومها الغنائى الجديد.



بلاك تيما