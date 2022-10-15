شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: لا أستطيع أخذ قرار فردى فيما يخص ملف المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه فيما يخص ملف مطربى المهرجانات لايستطيع أخذ قرار بمفرده ولكن بالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة، بالإضافة إلى أنه يضع قوانين ومعايير لضبط المهرجانات وتضم كل المؤيدين والمعرضين لها.

وحل مؤخرا نقيب الموسيقيين مصطفي كامل ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن، حيث قال كامل خلال اللقاء، إن "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار".

وأضاف مصطفي كامل نقيب الموسيقيين: "بخسر الدنيا بسبب صراحتى، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر".

وأكمل مصطفي كامل خلال اللقاء، قائلاً: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب .. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة".

وكان فاز مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين فى الانتخابات، التى أجريت الثلاثاء الماضى داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء فقط بعد غلق باب التنازلات والطعون فى المواعيد المحددة لها، هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.