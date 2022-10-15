شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية سيبوه لـ عمرو مصطفى تتخطى 300 ألف مشاهدة خلال ساعات من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان عمرو مصطفى تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات بعد طرحه أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان "سيبوه" عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وهي رابع أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم غيرك مين، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بمجرد طرحها.

وحصدت أغنية سيبوه لعمرو مصطفى 350 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها وفي أقل من 24 ساعة، فضلا عن الإشادات الكثيرة التي حصلت عليها الأغنية، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى.

عمرو مصطفى ثلاث أغاني مؤخرا من ألبومه الجديد غيرك مين، وهم: أغنية إلا أنا التي حققت 9.5 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، و توزيع Luis Robisco، وأغنية رقصة تخطت 8.4 مليون مشاهدة عبر حساباته الرسمية وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Emre.

بينما حققت أغنية مين هيجاريه 6 ملايين مشاهدة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Luis Robisco.