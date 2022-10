شكرا لقرائتكم خبر عن هينافس كيم كاردشيان.. سيلفستر ستالون وعائلته ينضمون لعالم تليفزيون الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم العالمي سيلفستر ستالون وزوجته جينيفر فلافين ليصبحا أكثر عائلة مسلسلات تلفزيون الواقع شهرة وسط انفصال مؤقت مثير للجدل حدث بين الزوجين الشهر الماضي، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل يقوم النجم حاليًا بتصوير عرض تليفزيون واقع لـ Paramount + والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في أغسطس من هذا العام ويقال إنهم يعملون مع نفس الفريق وراء Keeping Up With The Kardashians.

وكانت قد رصدت أعين المصورين الثنائى سيلفستر ستالون وزوجته بعد عودتهما من جديد لعلاقتهما معاً وإلغاء قرار الطلاق الذى صدما به محبيهما طوال الفترة الأخيرة إذ أنه جاء بعد ربع قرن من الارتباط والزواج، قبل عودة المياه لمجاريها بحسب التقارير التي أكدت أن الثنائى عادا للعيش في منزل واحد من جديد.

وفى وقت لاحق من الشهر الماضى كانت أكدت ET، أن جنيفر فلافين تقدمت بطلب للطلاق فى فلوريدا، مدعيًا أن النجم متورط فى التبديد متعمد أو استنفاد أو إهدار الأصول الزوجية مما كان له تأثير اقتصادى سلبى على ملكية الزوجية، وطلبت فلافين فى ذلك الوقت أن تكون قادرة على الاستمرار فى العيش فى منزلهم فى بالم بيتش، فى فلوريدا، وأن لا يقوم ستالون بنقل أى شيء من أصولهم الزوجية.

جدير بالذكر أن الزوجين اللذان عقدا قرانهما فى عام 1997، يتشاركان ثلاث بنات، هن: سكارليت، 20 عاما، وسيستين، 24 عاما، وصوفيا، 26 عاما، وبدأت شائعات المتاعب بين الزوجين فى أغسطس، عندما غطى ستالون وشم فلافين على ذراعه بصورة كلب.