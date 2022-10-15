شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض وغناء.. دنيا سمير غانم تشارك جمهورها كواليس تحضيرات مسرحية "أنستونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو من كواليس تحضير مسرحيتها الجديدة "أنستونا" والتي سينطلق عرضها يوم الخميس المقبل الموافق 12 من شهر أكتوبر.

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على حشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، حيث تعرض المسرحية بداية من يوم 20 أكتوبر الجارى.

وتجسد دنيا سمير غانم في المسرحية، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلال دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الإستعراضات الجميل، الاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

ويعرض حاليًا لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى"، ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.