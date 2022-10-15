شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كريستيان بيل ورامى مالك Amsterdam BOMBING معرض لخسارة 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فيلم Amsterdam BOMBING لخسارة كبيرة في شباك التذاكر مؤخرًا رغم تمتعه بوجود عدد كبير من النجوم على رأسهم كريستيان بيل ومارجوت روبي، وجون ديفيد واشنطن بالإضافة لـ رامي مالك وغيرهم من النجوم إلا أن العمل في النهاية لم يحقق المرجو منه بافتتاحية لم تتخطِ حاجز الـ9 ملايين دولار، وذلك رغم عرض الفيلم في أكثر من 3000 دار عرض حسب تقرير نشره موقع hollywoodreporter.

وأضاف التقرير أن الفيلم قد تصل خسائره إلى نحو 80 مليونًا لـ 100 مليون دولار إذا استمرت الإيرادات بهذا الضعف.

العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و14 دقيقة، وانقسمت إيرادات فيلم Amsterdam بين 6 ملايين و500 ألف دولار في دور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3005 دار عرض، و3 ملايين و500 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو. راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021