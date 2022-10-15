"قولتلها الكلام دا بره مش هنا".. أحمد سلامة يكشف موقفه من ملابس ابنته سارة الجريئة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان أحمد سلامة عن حقيقة خلافه مع ابنته سارة سلامة بسبب نشر صورًا لها، مرتدية ملابس جريئة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي.

وقال سلامة خلال لقائه في برنامج "نص الكلام"، من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، :"لا خالص، أنا مش عارف أصلا صور إية".

وأضاف :"علشان نسيطر على الجيل الجديد جيل السوشيال ميديا والعالم المفتوح مسألة صعبة جدا، وفعلا السوشيال ميديا بيربي معانا، ولكن حاليا هذا الجهاز مشيرًا بيده على "الهاتف"، اللي أنا شايفه نقمة على العالم الحقيقة، خلى أفكار الشباب منفتحة، وشايفين إن كل حاجة عادي".

وتابع :"أنا قولت لسارة متعملش كدا تاني، وقولتلها الأفكار اللي كل جيلك شايفها "دا برا مش هنا"، واحنا مجتمع شرقي، وما ينفعش نتخطاه، وهي وجهات نظر".

وأكمل :" زي ما طلعت في مسلسل ابن حلال لابسة "شورت" اتهاجمت وأنا كمان اتهاجمت، والاستايلست هي اللي قالتلها تلبس كدا، وسارة ما تعرفش ومش فاهمة خالص، وقتها كان عندها 18 أو 19 سنة وماكنش عندها خبرة".

واستطرد، :"أنا اتهاجمت بسبب سارة".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد سلامة مسلسل "شارع9"، بطولة كل من رانيا يوسف، نضال الشافعي، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، سميرة صدقي، هدى الأتربي، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبد الخالق.