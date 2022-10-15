طرح بوستر فيلم "ماما" لـ مي الغيطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم "ماما" البوستر الرسمي للعمل، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن عرض فيلم "ماما" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة آفاق السينما العربية في الدورة الـ 44 للمهرجان.

فيلم "ماما" بطولة الفنانة مي الغيطي، دانيال شريف، ومن إخراج ناجي إسماعيل.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي الغيطي مسلسل "تحقيق"، بطولة أحمد مالك، خالد أنور، علي قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، مي الغيطي، تأليف محمد الدباح، إخراج محمد فتحي.