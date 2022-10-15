"مش دول المصريين" ألفت إمام تكشف أسباب غيابها عن الوسط الفني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة ألفت إمام أسباب غيابها عن الوسط الفني خلال الفترات الماضية، وذلك أثناء استضافتها عبر برنامج "كلام الناس" المذاع على شاشة "إم بي سي مصر".

قالت "ألفت": " أنا ساحبه نفسي من على وسائط السوشيال ميديا، من بعد ثورة يناير، لإنه إحنا فوجئنا إن السوشيال ميديا اللي أنا لا بعتبرها سوشيال ميديا ولا وسائط تواصل اجتماعي، للأسف الشديد الناس بقت وسائط التواصل الاجتماعي بقت بتجري في عروقها، أنا بعتبرها وسائل تفسخ وتباعد اجتماعي مش تواصل اجتماعي، فأنا الفترة اللي لقيت فيها تغيير المزاج وتغيير سلوك المصريين بعض الناس مش هنعمم طبعا، لقيت حاجة مش لطيفة، مش دول المصريين، المصريين من زمان قوي شعب متحضر جدا، خلوق جدا، متعاون جدا، وده حسناه من جيراني وأصدقائي وصديقاتي، فحسيت إن دول خضة من السوشيال".

وتابعت: "وبعد كده في تغيرات زي ما بتطرأ على الحياة عموما، يعني إحنا مش هنستثني الفن من الجو العام والمود العام اللي حاصل في البلد، فيه حاجات كتير تغيرت، أنا بشتغل في المهنة دي اكتر من 35 سنة، من أول دراستي في معهد فنون مسرحية، كنا بنقابل فنون كبار، سابقينا أقدم مننا، أجيال فحتت في الصخر، تعلمنا على إيديهم حاجات كتيرة قوي، احترام المواعيد التزام وجدية في الشغل واحترام متبادل، جات الفترة الأخيرة بقت في حاجة مش مظبوطة في الوسط، واللي كنت بدور عليه بقى وجود قليل، أصل أنا بشر مش آلة محدش هيدخلني استديو".

وأضافت:" دلوقتي الحمد لله الطرق والمنافذ الكتيرة اللي بتتفتح وبتتوسع وكله، بس إحنا اللي الفترة بعد الثورة وقبلها، المشاوير اللي بتتعمل لأستوديوهات في المدينة أو في سقارة أو غيرها، بنوصل مجهدين ومنهكين، فنلاقي بعض الناس مش محضرين شغلهم، في الاستديو وفي الاكسسوارات في حاجات المخرج طالبها فنتعطل، فبكون رايحة مجهدة من طريق متعب، هقعد استنى عقبال ما حاجة تتجاب عشان المخرج طالبها أو حاجة ناقصة في حاجة مهمة في أدوات الدراما، فناس كتير متبقاش كتير ملتزمة، فبفضل قاعدة، وقت طويل، وبلاقي نفسي اجهدت وطاقتي استنفذت في حاجات، لأ، أنا عايز اطلع طاقتي دي واديها للمشاهد اللي بيحب إنه بيتفرج على دراما، بيحب الفنانين بتوعه، أبسط حاجة نعملها في المقام الأول، إن إحنا نكون محترمين المشاهد".